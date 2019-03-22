Canlı Yayında Şoke Eden İtiraf: Beni Uyutup Eşimi Kaçırdılar!
Beyaz TV'de Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen Hayatta Her Şey Var programında, canlı yayına bağlanan adamın karısıyla ilgili itirafı izleyicilerin ağzını açık bıraktı.
Hayatta Her Şey Var programına bağlanan adamın itirafları canlı yayında herkesi şaşırttı.
"BANA BİR ŞEY İÇİRİP UYUTTULAR"
Yayına bağlanan adam, "Ben 20 senelik evliyim. Eşim beni bıraktı gitti. Benim baldızım Avrupa'daydı 2 gün bizde kaldı. Ben alkol alıyordum bana bir şeyler içirdiler. Ben ne olduğunu anlamadım. Eşimin kardeşi beni uyutup eşimi kaçırdı. Baldızım ve bacanağım eşini aldı götürdü. 4 çocuğum var. Benim kötü alışkanlığım yok. Eşimi aldatmadım. Ben eşime yemedim yedirdim. İçmedim içirdim." ifadelerini kullandı.
"NE YAPACAĞIMI BİLEMİYORUM"
Sözlerine devam eden adam, "Sabah uyandığımda eşim ve çocuklarım evde yoktu. Eşim çocukları 15 tatilde eve gönderdi. Ne yapacağımı bilemiyorum." dedi.
YORUMLAR (6)
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Bu kadının ağzı niye sürekli açık kolpacilarCevap Yaz Yayından Kaldır
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96 yılda geldigimiz noktaya bakın.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Daha neler (:Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İçmedin içirdin seni seni rakıcı seniCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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GÜNAYDINCevap Yaz 3 Yayından Kaldır