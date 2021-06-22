Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püsküren Uğur Dündar rahatsızlandı

Gazeteci Uğur Dündar, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz ve Artı Bir TV bağlantısıyla ilgili imalı tweet atmasının ardından dün akşam Tele 1 canlı yayında adeta deliye döndü. Özdil'e "Cenazeme gelme. Ayıp değil mi utan. Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan çok fena yaparım" diyen Dündar'ın bugün rahatsızlandığı ortaya çıktı.