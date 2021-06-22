Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püsküren Uğur Dündar rahatsızlandı
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Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püsküren Uğur Dündar rahatsızlandı

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Gazeteci Uğur Dündar, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz ve Artı Bir TV bağlantısıyla ilgili imalı tweet atmasının ardından dün akşam Tele 1 canlı yayında adeta deliye döndü. Özdil'e "Cenazeme gelme. Ayıp değil mi utan. Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan çok fena yaparım" diyen Dündar'ın bugün rahatsızlandığı ortaya çıktı.

Sözcü gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında yaşanan gerginlik, dün geceye damga vurdu. Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili attığı Artı Bir TV imalı tweet, usta gazeteci Uğur Dündar'ı çıldırtmıştı.

ÖZDİL'İN İDDİASINA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Özdil'in "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" ifadelerine çok sert tepki gösteren Uğur Dündar, "Cenazeme dahi gelme. Ayıp değil mi utan. Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan çok fena yaparım" demişti.

RAHATSIZLANDIĞI İÇİN PROGRAMA KATILMAYACAK

Gükan Hacır, Twitter'dan yaptığı açıklamada, KRT'de yayınlanan Şimdiki Zaman programına Uğur Dündar'ın rahatsızlandığından dolayı katılamayacağını açıkladı.

Yılmaz Özdil'in iması Uğur Dündar'ı çıldırttı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım
Yılmaz Özdil'in iması Uğur Dündar'ı çıldırttı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım
Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püsküren Uğur Dündar rahatsızlandı
Haber Yorumları (1)
ARA SIRA BAZIBAZI: yılmaz denen zat da tam bir tetikçi.
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