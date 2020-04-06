Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haber
Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel

Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin

Konuk olduğu TRT Haber ekranlarında koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, "Türkiye'nin vaka sayısı 600 ila 900 bin… Bu kadar vakamız var bizim aslında" ifadelerini kullandı.

06.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün itibariyle Türkiye'de şu anda koronavirüs (Covid-19) vakasının 27 bin 69'a çıktığını duyurdu. Ancak TRT Haber'in canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, Türkiye'deki vaka sayısıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Canlı yayında Bakan Koca tarafından açıkklanan mevcut vaka sayısından yola çıkan ve basit bir matematik hesabı yapan Özen, "Şu an Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin" ifadelerini kullandı.

İşte Özen'in konuyla ilgili söyledikleri; "Yani bizim şu anda test yaptığımız vakalar, vakaların yüzde 15 ile yüzde 20'si. O zaman biz 23 bin vakamız var diyorsak, tıbben de baktığımız zaman her bir teşhis vakaya karşın toplumda tespit etmediğin 10 vaka vardır. Bizim vaka sayımız 23 binse ortalamada o zaman bunu 10'la çarpacağız yani 230 bin vakamız var. Ama biz diyoruz ki şu ana kadar vakaların yüzde 20 ile 25'ini test ettik. Bilemediniz yüzde 30'u olsun. O zaman biz 230 bin vaka sayısı en az 3 ya da 4'le çarpacağız. Türkiye'nin vaka sayısı 600 ila 900 bin… Bu kadar vakamız var bizim aslında..."

Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin

Haberin Videosu:

Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam Haber
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
Polis memurunun hayatını kaybettiği olay anı kamerada! Haber
Polis memurunun hayatını kaybettiği olay anı kamerada!
Vatandaş ücretsiz maskeye 'hücum' etti, başvuruların adresi değişti Haber
Vatandaş ücretsiz maskeye 'hücum' etti, başvuruların adresi değişti
Demet'ten sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum Haber
Demet'ten sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Dünyaca ünlü milyarder iş insanı koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Dünyaca ünlü milyarder iş insanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Piyasada 'Nano teknoloji' diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
Sosyal izolasyon kuralına uymayan Demet Akalın, evinde kebap partisi verdi
Sosyal izolasyon kuralına uymayan Demet Akalın, evinde kebap partisi verdi
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz
Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Vatandaşların yüzde 84'ü sokağa çıkma yasağını destekliyor
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Kolonya yüzünden alkol testine takılan sürücü, ehliyetine kavuştu
Kolonya yüzünden alkol testine takılan sürücü, ehliyetine kavuştu
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
Oyuncu Deniz Uğur'un dayısı koronavirüs nedeniyle vefat etti
Oyuncu Deniz Uğur'un dayısı koronavirüs nedeniyle vefat etti
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı
Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Beren Saat Caner Erkin Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 10:04:09. #1.14#
title