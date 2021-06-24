Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı

Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Sözcü yazarı Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil arasında ARTI 1 TV'nin kuruluşu nedeniyle başlayan polemik, son buldu. Canlı yayında konuşan Uğur Dündar, olayın yanlış anlaşılma sonucu meydana geldiğini öğrendikten sonra, polemiğin tatlıya bağlandığını söyledi.

Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda Yılmaz Özdil'e yönelik sert tepkisi, günlerce konuşuldu. Özdil'in program devam ederken, Dündar'ın da ana haber sunuculuğu yaptığı ARTI 1 kanalını finanse eden kişinin Sezgin Baran Korkmaz olduğu imasında tweet atmasının ardından Uğur Dündar, canlı yayında Özdil'e yönelik sert çıkışta bulundu. Dündar, "Yılmaz benim için bitmiştir. Cenazeme bile gelme. Sen artık değersiz Yılmaz'sın" ifadelerini kullandı.

YILMAZ ÖZDİL'LE KONUŞMALARINI AKTARDILAR

Yaşananların ardından TELE 1'deki televizyon programına çıkmayan ve gazetesindeki köşesinde yazmayan Uğur Dündar, bugün katıldığı canlı yayında, Özdil'le polemiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da Yılmaz Özdil'le konuştuklarını ve olayın bir yanlış anlaşılma sonucu geliştiğini Dündar'a aktardı. Dündar da Yanardağ'ın açıklamaların ardından, "Siz öyle diyorsanız, beni kast ettiğini söylemiyorsanız, öyledir" dedi.

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ"

Açıklamalarının devamında, Özdil'in tweetlerini canlı yayında görmesi nedeniyle bir anda parladığını söyleyen Dündar, "Yılmaz'la konuştuk. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben yaptığı paylaşımı, canlı yayında diğer paylaşımların arasında gördüm. Canlı yayın olduğu için anlık bir tepki oldu. Yılmaz benim kardeşimdir. Daha sonra konuştuk ve aradaki yanlış anlaşılmayı giderdik" dedi.

"KARDEŞİM OLARAK KALACAKTIR"

Uğur Dündar, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:

"Ben o akşam hakikaten çok tehlikeli bir durumun eşiğinden döndüm. Üzgünüm böyle bir canlı yayın kazası olduğu için. Siz Yılmaz'ın ağzından bir yanlış anlaşılma olduğunu ve beni kast etmediğini söyledikten sonra mesele benim için kapanmıştır. Yılmaz Özdil benim kardeşim olarak kalacaktır."

Yılmaz Özdil ile tartışan Uğur Dündar: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
Yılmaz Özdil ile tartışan Uğur Dündar: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
Veyis Ateş'ten suç duyurusu açıklaması: Avukatlar hazırlık yapıyor
Veyis Ateş'ten suç duyurusu açıklaması: Avukatlar hazırlık yapıyor
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Poyraz Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 20:59:52. #1.16#

title