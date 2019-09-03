Canlı yayına hazırlanan muhabirin yanına yıldırım düştü

Canlı yayına hazırlanan muhabirin yanına yıldırım düştü

ABD'de canlı yayın için hazırlık yapan muhabirin hemen yanına yıldırım düştü. Yıldırımdan kıl payı kurtulan muhabir, kısa süreli şoku atlattıktan sonra yayına devam etti.

03.09.2019 10:51
Canlı yayına hazırlanan muhabirin yanına yıldırım düştü

ABD'de canlı yayın için hazırlık yapan muhabirin hemen yanına yıldırım düştü. Yıldırımdan kıl payı kurtulan muhabir, yoğun yağış altında görevini yapmaya devam etti. O anları, canlı yayın öncesi hazırlık yapan kamera kaydetti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde, Matt Rodewald isimli FOX 10 muhabiri, bölgedeki muson fırtınası haberini sunmak için hazırlık yapıyordu. Tam o esnada Rodewald'ın hemen yanına yıldırım düştü. Rodewald'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun yağış altında haber sunduğu bildirildi. Ayrıca düşen yıldırımın ardından bölgede elektrik kesintisi olduğu duyuruldu.

Canlı yayına hazırlanan muhabirin yanına yıldırım düştü
Kaynak: DHA
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