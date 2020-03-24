Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
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Favipiravir, Koronavirüs, Ateş Kara, Sağlık, Güncel

Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, virüsün tedavisinde "Favipiravir" isimli bir ilacın kullanıldığını söyledi. Kara, Favipiravir'in satılan bir ilaç olmadığını da sözlerine ekledi.

24.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:08
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugün kullanılmaya başlanan ilacın adını verdi. Kara ilacın adının "Favipiravir" olduğunu söyledi.

Habertürk'te Didem Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına katılan Kara, koronavirüse dair açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN KULLANILMAYA BAŞLANDI"

Kara, Türkiye'nin elinde virüse karşı kullanılan ilacın adını vererek, "Belli noktalarda etkili olduğunu biliyoruz. Bugün kullanılmaya başlandı" dedi.

"Tüm ilaçların hepsi bir anda elde edilemedi. Ama temel olarak kullandığımız ilaçlar elimizde mevcut ve kullanıyoruz" diyen Kara şunları kaydetti:

Çin'de kullanılan ama dünyanın başka yerinden pek kullanılmayan, başarılı olduğunu gördüğümüz bir ilaç var. Bunun nasıl temin ederiz diye düşünürken açıkçası bir araştırma projesi gibi o ülkelerde irtibata geçilerek onlar da Türkiye'ye hemen ilettiler. Bizim elimize de bugün sabahtan itibaren geldi. İstanbul'da Ankara'da Türkiye'nin farklı bölgelerindeki illere de dağıtımı yapıldı.

"SATILAN BİR İLAÇ DEĞİL"

Favipiravir'in satılan bir ilaç olmadığını ifade eden Kara şöyle devam etti:

Ben burada o ilacın direkt ismini de söyleyebilirim. Satılan bir ilaç değil. Bu Favipiravir adında geliştirilmiş bir ilaç. Belli noktalarda etkili olduğunu biliyoruz. Bugün kullanılmaya başlandı. Olumlu sonuç alıp almayacağımız göreceğiz. Direkt o virüsü ortadan kaldıran bir ilaç hala yok.

Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi

Haberin Videosu:

Ateş Kara, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi

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Haber Yorumları (2)
MUŞ: Ateş kara bey ''e çok teşekkür ederim. Akşam çok güzel konuştu . Türkiye de böyle bilgili bilim insanların bulunması açısından çok şanslıyız. Saygılar hocam.
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ASİ: Allah senden razı olsun Ateş hoca. Konuya son derece hakim ve herkesin anlayabileceği şekilde doğru bilgiler veriyorsun. Hepsi kanıta dayalı, ispatlanmamış konularda da sallamıyosun. Tam bir bilim insanı.
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