Canlı yayın kazası yaşayan Sıla, ilk kez konuştu: Güldük geçtik
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Canlı yayın kazası yaşayan Sıla, ilk kez konuştu: Güldük geçtik

Takipçilerine moral vermek için evinden canlı yayın yaparak konser veren Sıla, yaşadığı canlı yayın kazasıyla ilgili paylaşım yaparak kendisini eleştirenlere "Biz güldük geçtik" dedi.

26.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:01
Canlı yayın kazası yaşayan Sıla, ilk kez konuştu: Güldük geçtik

Şarkıcı Sıla, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından evlerinden çıkmayan hayranları için evinden canlı yayın yaparak konser verdi. Sıla'nın yayını kapattığını zannederek kendini koltuğa attığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerinden dolayı birçok kişi tarafından tiye alınan Sıla, Instagram hesabından canlı yayın kazası hakkında ilk kez konuştu.

"ŞEVKLE YAPTIĞIM YAYINA ÇİRKİNLİK YARAŞTIRILIYOR"

Yayını kapattığını zannederek kendisini koltuğa atan ve sonrasında panikleyerek yayını kapatan Sıla, konu hakkında şunları söyledi: "Heyecanla, şevkle en çok da şifa niyetine yaptığım o canlı yayına türlü çirkinlik yaraştırılıyormuş. Elbet bazıları tarafından. Teknoloji kabiliyetli biri değilim, hep başka heveslerim oldu bu hayatta. Canlı yayını kapatmadığımı fark ettiğimde kötü niyet içermediği, aslen heyecanımdan kurtulduğumu içerdiği için ve gırgır olduğundan güldük geçtik buna. Ama ah o fesat beri durur mu fesat! İşte, biz o fesadı her daim fırsata çevirmek için burada olacağız. Yeni bir şarkı üstündeydik biz mesela iki gün önce. Dün başka bir şarkının temeli atıldı. Bugün iki satır var yeni, defterde. Yan yana olmak gerekmiyor bunları yapmak için. Üstelik Türkçe'de yan yana ayrı yazılıyor. Bırakın kendi dört duvarınızdan taşanı, içeride kim bilir neler var! Salın biz de şahit olmayalım mı?"

NE OLMUŞTU?

Canlı yayın yapan şarkıcı konser bitiminde hayranlarına veda ettikten sonra yayını kapattığını sandı. Rahat bir nefes alıp arkasına yaslanan Sıla'nın canlı yayının devam ettiğini görünce yaşadığı panik yüzüne yansıdı. Bu anlar ise sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise Sıla'nın bu hallerini Instagram hesabından yayınladığı videosuyla tiye aldı.

Canlı yayın kazası yaşayan Sıla, ilk kez konuştu: Güldük geçtik

Haberin Videosu:

Sosyal medyada canlı yayın kazası yaşayan Sıla, ilk kez konuştu: Güldük geçtik

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