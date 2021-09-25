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Canlı canlı gömülen bebeğin sağlık durumu iyi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Canlı canlı gömülen bebeğin sağlık durumu iyi Sağlık çalışanlarının 'Fatma' ismini verdiği bebeğin hastanede tedavisi sürüyor Bebeği bırakan anne ve anneanne gözaltına alındı Adıyaman'da toprağa canlı canlı gömülen birkaç günlük bebeği bıraktıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - - Canlı canlı gömülen bebeğin sağlık durumu iyi

Sağlık çalışanlarının 'Fatma' ismini verdiği bebeğin hastanede tedavisi sürüyor

Bebeği bırakan anne ve anneanne gözaltına alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da toprağa canlı canlı gömülen birkaç günlük bebeği bıraktıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı. İHA tarafından hastanede görüntülenen bebeğin ise sağlık durumu iyiye gidiyor.

Önceki gün Adıyaman Belediyesi Eski Mezarlığına canlı canlı gömülen ve lise öğrencileri tarafından bulunan bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren bebek, İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sağlık çalışanlarının gözü gibi baktığı bebeğin sağlık durumu iyi. Sağlık çalışanları tarafından 'Fatma' ismi verilen bebeğin, herhangi bir sağlık problemi olmadığı, sarılıktan dolayı tedavi uygulandığı öğrenildi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Selahattin Akar, "Bebeğimiz dün öğleden sonra bize gelmişti. Acil servisteki ilk müdahalenin ardından yenidoğan yoğun bakım ünitemize yatış yaptık. Bebeğimiz geldiğinde soğuğa maruz kalmıştı. Gerekli tıbbi müdahaleyi yaptık. Bebeğimizin bu gün genel durumu iyi. Acil sıkıntımız yok, solunum sıkıntısı yok, beslenmesi iyi. Biraz sarılığı olduğu için fototerapi uyguluyoruz. Genel durumu iyi. Birkaç gün daha misafirimiz olacak, ondan sonra Aile Sosyal Hizmet Müdürlüğü görevlileri tarafından koruma altına alınacak" dedi.

Aile Sosyal Hizmet Müdürlüğü görevlileri de konuyu yakından takip ediyor. Hastanede tedavinin bitmesiyle birlikte, çocuğun koruma altına alınacağı öğrenildi.

Anne ve anneanne gözaltında

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, olayın yaşanmasının ardından çocuğu mezarlığa gömmek isteyen kişi ve kişilerin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Ekipler güvenlik kameraları ve bölgede yaptıkları incelemede bebeği canlı canlı bırakan kişilerin izine ulaştı. Polis ekipleri bebeğin annesi olduğu iddia edilen genç bir kız ve genç kızın annesini gözaltına aldı. Bebeğin evlilik dışı olduğu iddia ediliyor. Şahısların Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları sürüyor.

Canlı canlı gömülen bebeğin sağlık durumu iyi

Canlı canlı gömülen bebeğin sağlık durumu iyi

Canlı canlı gömülen bebeğin sağlık durumu iyi

Canlı canlı gömülen bebeğin sağlık durumu iyi
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Son Dakika Haberleri
Canlı canlı gömülen bebeğin sağlık durumu iyi

Canlı canlı gömülen bebeğin sağlık durumu iyi

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