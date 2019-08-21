Soylu'nun "Yakaladık" dediği canlı bombanın gözaltına alınması kamerada: Dağılın buradan, uzaklaş!

21.08.2019 10:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece katıldığı bir programda "Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık" demişti. O teröristin yakalanma anı kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl'e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.

Polis tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı. Teröristin yakalanma anına TRT Haber ulaştı. Öte yandan teröristin örgütün Suriye'deki kamplarından geldiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı görülüyor. Videoda, meraklı vatandaşları uyaran güvelik güçlerinin "Dağılın buradan. Uzaklaş. Neye bakıyorsunuz?" dediği duyuluyor.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programına katılan Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtlamıştı. Soylu, programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık. Bundan tam bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık. Yılbaşından bu güne kadar 160 önemli olayı engelledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti."