- Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş görevine başladı



ÇANKIRI - Çankırı Valisi olarak atanan Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş bugün Çankırı'ya gelerek görevine başladı.

Mersin Merkez ilçesi Akdeniz Kaymakamı olarak görev yaparken İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li Akdeniz Belediyesine başkan olarak atanan Hamdi Bilge Aktaş, 7 aylık Akdeniz Belediye Başkanlığı sonrasında Çankırı Valisi olarak atanmıştı.

Dün Akdeniz Belediyesinde yakın korumasından özel kalem müdürüne, başkan yardımcılarından birim amirliklerine ve polis noktasındaki memurlara kadar herkesi çalıştıkları birimlerde ziyaret ederek helalleşen Aktaş, bugün Çankırı'ya gelerek görevine başladı.

Çankırı Valiliği önünde şehrin bürokratları tarafından karşılanan Aktaş, makamında gazetecileri ağırlayarak açıklamada bulundu. "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek konuşmasına başlayan Aktaş, "Hep birlikte bayrağı aldık. Kaç gün süreri kaç ay sürer nasip meselesi. Ondan sonra bayrağı teslim ederiz. Burada olduğumuz sürece tek derdimiz Çankırı halkına hizmet etmek. Başka da bir kaygımız yok. Bunu da böyle bilesiniz" ifadelerini kullandı.

Vali Aktaş konuşmasının sonunda da tüm Çankırı halkına sevgi ve saygılarını ilettiğini belirterek, kısa zamanda Çankırılı vatandaşların arasına karışacağını dile getirdi.