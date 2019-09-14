Bir günde üç kez sallanan Çankırı'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı
Gün içinde üç depremin yaşandığı Çankırı'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde saat 21.08'de, 10.22 kilometre derinlikte ve 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
BİR GÜNDE 4 DEPREM
Çerkeş'te saat 09.00'da 4,7, saat 09.03'te 4,8 ve saat 14.46'da4,3 büyüklüğünde yer sarsıntıları olmuştu.