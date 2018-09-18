Canik Jandarmadan Örnek Uygulama

Samsun'da Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri 'dinlenme ve bilgilendirme molası'na aldı.

Samsun'un Canik ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırkent Kuvvet Komutanlığı önünde 'Yaşam Tüneli' oluşturularak, yolcuları bilgilendiren örnek bir uygulamaya imza attı. Ekipler, Trafik Kazalarını Önleme Planı kapsamında düzenledikleri uygulamada sürücüleri 'dinlenme ve bilgilendirme molası'na aldı. Yapılan ikramların ardından dağıtılan broşürlerle jandarma, "Dosta güven, düşmana korku" saldı.

Beyin fırtınası

Jandarma ekipleri, uygulamanın ardından Başalan İlköğretim Okuluna geçerek yeni eğitim-öğretim sezonu kutlama etkinliğine imza attı. Okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler ile buluşan askerler, İlköğretim Haftası'nı kutladı. Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta'nın da katıldığı etkinlikte ayrıca öğretmen, servis sürücüleri ve velilere trafik konusunda bir sunum yapıldı. Soru-cevap şeklinde gelişen 'Beyin Fırtınası'nda 'emniyet kemeri kullanımı, sürücülerin telefon konuşmaları' gibi birçok konuya değinildi. - SAMSUN