Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi

21.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:20
Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi

İzmir'de amcalarıyla birlikte zeytin tarlasında çalışan 32 yaşındaki şahıs, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki amcasını silahla vurdu. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mesire alanı yakınlarında bulunan zeytin tarlasında amcalarıyla çalışan Ercan K. (32), amcalarıyla bir anda tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Ercan K., belindeki tabancayla amcası Süleyman ve Osman K'ya ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Yeğeninin silahından çıkan kurşunların hedefi olan iki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Süleyman K. (47) hayatını kaybetti. Yaralı olan diğer amca Osman K.'nın ise tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası Ercan K., tabanca ile birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Haber Yorumları (2)
ZİHNİ: Kim bilir bu delikanlının ne derdi vardı belki de namus meselesiydi o yüzden öldürdü amcalarını bilemeyiz
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
RAMAZAN: Allah önce sana sonra da bunun gibi cehennem mekan olanlara akıl fikir versin
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Aleyna Tilki Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Deniz Türüç Gökhan Gönül Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 18:58:56. #1.15#
title