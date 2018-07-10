Cani Hırsızlar, Soydukları Yaşlı Adamın

Hindistan'da, 62 yaşındaki sadece adı açıklanan Ramdin isimli güvenlik görevlisi, karın ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. İlk tetkiklerin ardından doktorlar şoke oldu. Zira adamın bağırsaklarında metal bir bardak olduğunu fark edildi.

ACIDAN BAYILDI

Ramdin ise yaptığı açıklamada soyguncuların saldırısına uğradığını söyledi.

545 Euro'yu çaldıktan sonra hırsızların zorla makatından metal bardağı soktuklarını bu esnada acıdan bayıldığını söyledi.

BARDAK 10 GÜN SONRA ÇIKARILDI

10 gündür içinde metal bir bardakla yaşayan adam ameliyata alındı. Doktorlar önce makattan ameliyata başladıklarını ancak başarılı olamayınca bardağı mideden girerek çıkardıklarını söylediler.