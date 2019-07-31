Cani babaanne torununu önce elektrik kablosuyla dövdü, daha sonra penseyle etlerini kopardı!
Çin'in Henan eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki kız çocuğu, babaannesi tarafından pense ile etleri kopartılarak darp edildi. Komşu tarafından ortaya çıkarılan olay sonrası babaanne tutuklandı.
Çin'de ailesi tarafından babaannesine emanet edilen kız çocuğu vahşice darp edildi. Cani babaanne kız çocuğunu elektrik kablosuyla kırbaçladı ve penseyle etlerini kopardı.
VÜCUDUNDA BİRÇOK İZ MEYDANA GELDİ
Olay Çin'in Henan eyaletinde yaşandı. Anne ve babası şehir dışında çalışan kız çocuğu babaannesine emanet edildi. Babaannesi ise torununa vahşice şiddet uyguladı. Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle elektrik kablosuyla dövülen ve penseyle etleri kopartılan kız çocuğunun vücudunda birçok iz meydana geldi.
ÖĞRETMENLERİ ANLAMADI
Komşu tarafından ortaya çıkarılan olay Çin'de şaşkınlıkla karşılandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından babaanne tutuklandı. Polis babaannenin suçlu bulunması durumdan büyük bir ceza alacağını ifade etti. İşkenceye maruz kalan kız çocuğunun öğretmeninin ve arkadaşlarının durumu anlamaması ise merak konusu oldu.
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Çinliler vahşilikte bir numaradır.Onları kimse geçemez .Kesin kopardigi etleride yemiştir kadın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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SIMDI ANLADINIZMI CiN ISKENCESINI BUNLARDA BIN TURLU ISKENCE CESIDI VAR BU KOCAKARI KILASIK OLANI YAPMIS DINSIZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Oy yavrum nasıl korktu ve canı acıdı kim bilir böyle haberler yüzünden ruh halim çok bozuluyor çok kafama takıyorum elden birşey gelmiyor ya en acı verenide oCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Yediklerinden kaynaklı vahşi yaratıklar bunlarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Gebersin şerefsiz bu nasıl bir vijdanCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Elin kırılsın elin gavuru etlerin yansın senin de Allah yardım etsin çocuğa seni elime verseler timsahlara atardımCevap Yaz 25 Yayından Kaldır
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cin iskencesi dedikleri bumu yoksa , insanliktan nasibini alamamis yaratik cocugun ne günahi var ne yapti sanaCevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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BU HAINLIK BUNLARA CIN DUVARINI YAPTILAR. BUNLAR ACIMASIZ LARCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah seni bildiği gibi yapsin mendebur matkapla etlerin delik deşik etsinler insallahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yemedigine duva etsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır