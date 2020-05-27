Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının kafasını orakla keserek öldürdü İran'da yaşayan 13 yaşındaki genç kız, 35 yaşındaki aşık olduğu adam ile kaçma planı yaptığı gerekçesi ile babası tarafından öldürüldü. Cani baba, kızının kafasını uykusunda orakla keserken, sonrasında kanlı cinayet aleti ile polise giderek teslim oldu.

İran'nın Talesh şehrinde yaşayan 13 yaşındaki Romina Ashrafi, 35 yaşındaki aşık olduğu adam ile kaçma planı yaptığı gerekçesi ile babası tarafından öldürüldü. Acımasız baba, talihsiz kızın kafasını uykusundayken orakla kesti.

EVLENMESİNE İZİN VERİLMEYİNCE EVDEN KAÇTI

Romina Ashrafi, kendisini babasından istemeye gelen şahıs ile evliliğine izin verilmeyince evden kaçtı. Kısa süre içinde ailenin polise haber vermesi üzerine polis Romina'yı yakalayıp ailesine teslim etti. Yerel kaynaklar, Romina'nın polise kendisini ailesine teslim etmeleri halinde hayatının tehlikeye gireceğini söylemesine rağmen polisin kendisini ailesine teslim ettiğine yer verdi.

SORUŞTURMA İÇİN ÖZEL İZİN

Romina'nın babası evinde uyurken kızının kafasını kestiği kanlı orakla beraber polis merkezine gidip kızını öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Kaymakam Kazem Razmi, babanın şu an gözaltında tutulduğunu ve olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masoumeh Ebtekar, olayın soruşturulması için özel emir verdi. İran yasalarına göre baba kızına bakmakla yükümlü olduğu için kısas (idam) cezası uygulanmayacak.