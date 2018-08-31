Caner Erkin'in Eski Eşi Asena Atalay'ın, "Erkek Olsam Karı Kız Kovalarım" Cevabı Olay Oldu

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin'den boşandıktan sonra, velayet davası ile magazin gündeminde çok konuşulan Asena Atalaysosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapla çok konuşuldu.

"ERKEK OLSAM KARI KIZ KOVALARIM"

28 yaşındaki sunucunun, "Bir günlüğüne erkek olsan abla kimleri döversin?" sorusuna, "Karı kız kovalarım, bir gün erkek olmuşum ne gerek var hır gür" yanıtını vermesi dikkati çekti.

"AŞKACISINA BAYILIRIM"

Atalay ayrıca takipçisinin aşkla ilgili sorusuna ise düşündüren bir cevap verdi. Takipçinin, "Aşk acısı çekiyorum" yazan bir takipçisine, "Bayılırım" karşılığını verdi.

SOSYAL MEDYAYI NADİR KULLANIYOR

Asena Atalay'ın instagram hesabındaki gönderilerin az olması da genç sunucunun sosyal medya ile arasının çok iyi olmadığı dikkatlerden kaçmadı.