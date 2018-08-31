Caner Erkin'in Eski Eşi Asena Atalay'ın, "Erkek Olsam Karı Kız Kovalarım" Cevabı Olay Oldu
Boşandığı eşi Caner Erkin ile velayet davası ile gündemden düşmeyen Asena Atalay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin'den boşandıktan sonra, velayet davası ile magazin gündeminde çok konuşulan Asena Atalaysosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapla çok konuşuldu.
"ERKEK OLSAM KARI KIZ KOVALARIM"
28 yaşındaki sunucunun, "Bir günlüğüne erkek olsan abla kimleri döversin?" sorusuna, "Karı kız kovalarım, bir gün erkek olmuşum ne gerek var hır gür" yanıtını vermesi dikkati çekti.
"AŞKACISINA BAYILIRIM"
Atalay ayrıca takipçisinin aşkla ilgili sorusuna ise düşündüren bir cevap verdi. Takipçinin, "Aşk acısı çekiyorum" yazan bir takipçisine, "Bayılırım" karşılığını verdi.
SOSYAL MEDYAYI NADİR KULLANIYOR
Asena Atalay'ın instagram hesabındaki gönderilerin az olması da genç sunucunun sosyal medya ile arasının çok iyi olmadığı dikkatlerden kaçmadı.
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önemlimi erkek olmak. şimdide erkek kovalarsın yavrum. . . .Cevap Yaz 3 Yayından KaldırTUNÇ: çok güzel cevap :DYayından Kaldır
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HIR GÜRCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yüksek Nafaka avcısı kadın.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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çocuğun yeri annesin yanı. canerde anaya kuzusuna iyi bakacak el üstünde tutacak. annede anneliğine dikkat edecek. örnek cem yılmaz gibiCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır