Canan Kaftancoğlu'nun 128 milyar dolar paylaşımını Aylan bebeğin fotoğrafıyla yapması tepki çekti
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Canan Kaftancoğlu'nun 128 milyar dolar paylaşımını Aylan bebeğin fotoğrafıyla yapması tepki çekti

Canan Kaftancoğlu'nun 128 milyar dolar paylaşımını Aylan bebeğin fotoğrafıyla yapması tepki çekti
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son günlerin gündem konusu olan 128 milyar dolarla ilgili bir paylaşım yaptı. Ancak Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımında Avrupa'ya kaçmak isterken bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni Bodrum sahiline vuran Aylan bebeğe yer vermesi tepki çekti.

Günlerdir hükümet ve muhalefet kanadı arasında polemik konusu olan 128 milyar dolar tartışmaları, bu kez başka bir boyuta taşındı.

AYLAN BEBEĞİN FOTOĞRAFINI KULLANDI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımlarda art arda yayınlanan fotoğrafların üzerinde "128 milyar dolar nerede?" sorusu yazıldı. Ancak o fotoğraflardan birinde Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cesedi Bodrum'da sahile vuran Aylan Kurdi'nin hafızalara kazınmış fotoğrafı yer aldı.

Canan Kaftancoğlu'nun 128 milyar dolar paylaşımını Aylan bebeğin fotoğrafıyla yapması tepki çekti

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı, başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak'ın tepkisini çekti.

"VİCDANLARI KARARMIŞ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil." dedi.

"AYLAN BEBEĞİN RUHU BU KÖTÜLÜĞÜ YENECEK"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise paylaşım hakkında, "Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek..." sözleriyle tepkisini gösterdi.

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