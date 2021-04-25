Canan Ergüder 'Menajerimi Ara'ya veda etti

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, başrolünü oynadığı 'Menajerimi Ara' dizisinine veda etti. Duygusal mesaj yazan oyuncu, ekibe teşekkür etti. İşte detaylar...

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, başrolünü oynadığı 'Menajerimi Ara' dizisinin son çekim gününden çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, veda etti.

Kemoterapi tedavisine devam eden sanatçı, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Serhat Teoman ve ekiple çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı.

Ergüder, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum" diye yazdı.

Sanatçı, "Bu gece Menajerimi Ara'da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen'e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti" notunu düştü.

Herkese teşekkür eden Ergüder, "Feris'i oynamama vesile olan Ay Yapım ve Star TV'ye, bana bu süreçte yol gösteren yönetmenlerim Ali Bilgin, Deniz Çelebi Dikilitaş ve Elif Turgay'a ve bana bir harita veren Dix Pour Cent dizisi yanı sıra Yelda Eroglu, Yesim Çıtak, Ekin Atalar'a, ekranda beni muhteşem gösteren başta Selim Demiratar olmak üzere tüm kamera arkası ekibime, beraber oynarken paslaşmaktan büyük zevk aldığım tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bana partnerliğiyle örnek olan Serhat Teoman 'a sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Sanatçıya, hayranlarından yüzlerce geçmiş olsun mesajı geldi.

Ergüder'e sevenleri, "Bu hastalık hemen geçsin, ekrana dön. Biz seninleyiz" mesajını yolladı.

Kaynak: Snob Magazin