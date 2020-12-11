Çanakkale'de, tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı
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Çanakkale'de, tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı

11.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:45
Çanakkale'de, tarihi eser kaçakçılığına 4 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, Ezine'de 'tarihi eser kaçakçılığı' suçunu işlediği tespit edilenlere yönelik 5 ay süren fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satacakları bilgisi üzerine 4 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 119 altın ve gümüş sikke ile obje, el dedektörü ve ekipmanı, 2 el dedektörü bataryası ve hassas terazi ele geçirildi. 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmada işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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