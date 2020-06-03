Çanakkale'de meydana gelen 'hortum' kamerada
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Çanakkale'de meydana gelen 'hortum' kamerada

Çanakkale'de meydana gelen 'hortum' kamerada Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşları tedirgin etti.

03.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:48

Çanakkale'de meydana gelen 'hortum' kamerada

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşları tedirgin etti. Nadir görülen doğa olayı, farklı kişilerce saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçe semalarında 4 gün önce ve bugün de Değirmencik- Aksaz bölgesinde meydana gelen hortum tedirginlik oluşturdu. O anlar ilçe merkezi ve Karabiga beldesinde görüntülendi. Hortumu gören bir vatandaş ise o anları hem kayıt altına aldı hem de bir muhabir edasıyla saniye saniye anlattı.

Biga ilçesi ve Karabiga beldesinde görülen hortum büyük olmadığı için can ve mal kaybı yaşanmadı.

Çanakkale'de meydana gelen 'hortum' kamerada

Kaynak: İHA

Manşet

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