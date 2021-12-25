Çanakkale'de kömür yüklü kamyon devrildi
Çanakkale'de kömür yüklü kamyon devrildi Çanakkale'nin Çan ilçesinde kömür yüklü kamyon, il karayolunun 10'uncu kilometresi olan Büyükpaşa köyü yol kavşağı yakınında şarampole devrildi.
ÇAN, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de kömür yüklü kamyon devrildi
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde kömür yüklü kamyon, il karayolunun 10'uncu kilometresi olan Büyükpaşa köyü yol kavşağı yakınında şarampole devrildi.
Çan istikametinden Çanakkale yönüne giden A.Ç. idaresindeki 45 AFA 016 plakalı kömür yüklü kamyon, il karayolunun 10'uncu kilometresinde Büyükpaşa köyü yol kavşağı yakınında şarampole devrildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada araçta maddi hasar oluşurken, kömürler buğday tarlasına saçıldı.