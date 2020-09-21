Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bin 860 tek doldurma sigara, 3 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ve 63 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu
21.09.2020 18:31 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:35

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bin 860 tek doldurma sigara, 3 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ve 63 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Biga ilçesinde şüpheli H.S.'nin iş yerinde kaçak tütün mamulleri tespit edildi. Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada; bin 860 tek doldurma sigara, 3 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ve 63 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Polis tarafından el konulan tütün mamulleri, imha edilmek üzere Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüpheli H.S. ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce Halife Hafter Canan Kaftancıoğlu
Magazin Halil Sezai Barış Falay Deniz Akkaya Murat Akkoyunlu
Spor Sörloth Malcolm Thomas Mehmet Özdilek Marcel Tisserand Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 18:35:36. #1.15#
title