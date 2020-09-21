Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bin 860 tek doldurma sigara, 3 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ve 63 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bin 860 tek doldurma sigara, 3 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ve 63 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Biga ilçesinde şüpheli H.S.'nin iş yerinde kaçak tütün mamulleri tespit edildi. Ekiplerin iş yerinde yaptığı aramada; bin 860 tek doldurma sigara, 3 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü ve 63 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Polis tarafından el konulan tütün mamulleri, imha edilmek üzere Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüpheli H.S. ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı