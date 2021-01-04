Çanakkale'de hayvancılıkla uğraşan üreticinin keçisi tek batında beşiz yavruladı
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Çanakkale'de hayvancılıkla uğraşan üreticinin keçisi tek batında beşiz yavruladı

04.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:34
Çanakkale'de hayvancılıkla uğraşan üreticinin keçisi tek batında beşiz yavruladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir üreticinin keçisi, tek batında 5 oğlak doğurdu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir üreticinin keçisi, tek batında 5 oğlak doğurdu.

Çatalçam köyünde 15 yıldır hayvancılıkla uğraşan Deniz Özdemir, AA muhabirine, babasıyla ağıla gittiklerinde oğlakları görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirten Özdemir, "Oğlaklardan 3'ü erkek, 2'si dişi. Daha önce üçüz, dördüz doğuma şahit olmuştum ama ilk defa beşiz oğlak geldi. Bize yeni yıl sürprizi geldi bunlar. Sevindirici bir durum." dedi.

Veteriner Hekim Onur Kemal Kocabıçak ise bölgede kurak bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

?Kuraklığın olduğu yıllarda vitamin eksikliği nedeniyle çoğul doğumların pek görülmediğini dile getiren Kocabıçak, "Keçilerde normalde az olan çoklu doğumun yaşanması ve arkadaşımıza denk gelmesi sevindirici. Kendisine hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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