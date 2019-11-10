Çanakkale'de Atatürk'e saygı duruşunda kriz yaşandı! Vatandaşlar tepki gösterdi

10.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:23

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 10 Kasım töreninde Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde, Atatürk'e 2 dakikalık saygı duruşunda tartışma yaşandı. Hesaplamanın ayarlanamaması ile saygı duruşu iki dakika erken yapıldı. Durumun fark edilmesiyle birlikte 09.05'te bir kez daha saygı duruşuna geçildi. Yaşanan duruma ise vatandaşlar sinirlendi.

İKİ KEZ SAYGI DURUŞU

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre; Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü münasebeti ile anma töreni gerçekleştirildi. Törende, müdürlük tarafından yapılan teknik bir hatadan dolayı iki dakika erken saygı duruşu gerçekleşti. Durumun fark edilmesinin ardından saat 09.05'te ikinci bir saygı duruşunda bulunuldu. Yaşanan duruma çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anma töreninde yaşanan teknik sorun ile ilgili Çanakkale Valiliği soruşturma başlattıklarını duyurdu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün ebediyete intikalinin 81. yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programında 09.05'te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.