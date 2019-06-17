Çanakkale'de 4,1 büyüklüğünde deprem!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 07.47'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Çanakkale ve Balıkesir'in ilçelerinden de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 07.47'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 13.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.
CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Sarsıntı Çanakkale ve Balıkesir'in ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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