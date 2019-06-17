Çanakkale'de 4,1 büyüklüğünde deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 07.47'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 13.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Sarsıntı Çanakkale ve Balıkesir'in ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.