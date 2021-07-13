Can düşmanıyla kanka oldu
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Can düşmanıyla kanka oldu

Can düşmanıyla kanka oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Meral Kaplan, "Düşmanımın düşmanı dostumdur" sözünü hatırlattı. Kaplan, bir dönem can yoldaşı olan Seçkin Piriler'in, Kaan Tangöze ile boşanmasına sebep olan Kıvılcım Ural'la kanka oldu.

Takvimden Doğan Savaş'ın haberine göre; Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Meral Kaplan ile Seçkin Piriler arasındaki gerilim gün geçtikçe artıyor. Meral Kaplan, eşi Erhan Kanioğlu'na açtığı boşanma davasını geçtiğimiz aylarda kaybetmiş, 6 yaşındaki kızı Eda'nın velayetini ise babası almıştı.

Davayı kaybetme sebebi olarak Seçkin Piriler'i gösteren Kaplan, yakın arkadaşının evini basmıştı. İkili, arasındaki kavga önceki gün farklı bir boyut kazandı. Bodrum'a tatile giden Kaplan, şok bir isimle dostluk kurdu. Kaplan, Seçkin Piriler'in 2017'de boşandığı Kaan Tangöze'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural'la bir araya geldi. Önceki gün Gündoğan'da bir beach'te görüntülenen ikili, bir hayli keyifliydi.

Can düşmanıyla kanka oldu

Kaynak: Snob Magazin

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