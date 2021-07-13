Can düşmanıyla kanka oldu

Meral Kaplan, "Düşmanımın düşmanı dostumdur" sözünü hatırlattı. Kaplan, bir dönem can yoldaşı olan Seçkin Piriler'in, Kaan Tangöze ile boşanmasına sebep olan Kıvılcım Ural'la kanka oldu.