Can Borcu final mi yapıyor, neden final yapıyor?

Daha önce Cumartesi akşamları yayınlanan dizi, bir süre önce Çarşamba gününe alınmıştı. Yayın serüvenine bu akşam 28. bölümüyle devam eden yapımın final yapacağı iddiaları gündemde. Son bölümde yaşanacak gelişmeler merak edilirken, dizinin neden final kararı aldığı ve 29. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

CAN BORCU DİZİSİNİN KONUSU

Can Borcu, Handan ve Mehmet adındaki iki karakterin kesişen hayatlarını merkezine alıyor. Evliliğinde zor günler geçiren Handan, eşinin geçmişinden gelen sırlarla yüzleşirken; avukat Mehmet ise hem kızı Doğa'ya hem de kendi duygusal yaralarına tutunmaya çalışır. Bir trafik kazasıyla yolları kesişen bu iki ailenin hikâyesi, geçmişle hesaplaşma ve affetme temaları etrafında ilerliyor.

CAN BORCU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisinin final kararı almasının en önemli sebeplerinden biri, son haftalarda yaşanan reyting düşüşü olarak öne çıkıyor. Dizinin aldığı izlenme oranları, kanalın hedeflediği performansın altında kalınca, yapımcı şirket NTC Medya projeyi sonlandırma kararı aldı.

Dramatik kurgusuyla dikkat çeken yapım, yeni sezonda seyirci ilgisini sürdürmekte zorlandı. Özellikle son bölümlerde yapılan senaryo değişiklikleri ve diziye katılan yeni karakterlerin beklenen etkiyi yaratmaması, final kararını hızlandıran unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerin ardından dizinin planlanandan daha erken bitirilmesine karar verildi.

CAN BORCU 29. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Yapım ekibine yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Can Borcu dizisi 28. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Bu nedenle dizinin 29. bölümü yayınlanmayacak ve hikâye mevcut bölümle birlikte tamamlanmış olacak.

CAN BORCU OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete yer alıyor. Kadroda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi isimler bulunuyor.