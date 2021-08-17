Can Bonomo - Rüyamda Buluttum şarkı sözleri! Can Bonomo - Rüyamda Buluttum (ft. Demet Evgar) sözleri nelerdir?

Can Bonomo ve Demet Evgar'ın birlikte söyledikleri Rüyamda Buluttum şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 48 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri merak edilmiştir. Peki, Rüyamda Buluttum sözleri nedir? Rüyamda Buluttum şarkı sözleri! Can Bonomo - Rüyamda Buluttum şarkı sözleri haberimizde...

Can Bonomo - Rüyamda Buluttum (ft. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Demet Evgar) sözlerini haberimizden okuyabilirsiniz.

CAN BONOMO ft. DEMET EVGAR - RÜYAMDA BULUTTUM SÖZLERİ

Nerede başladı bu hikaye de

Ben böyle delirdim

Nasıl oldu da sevdim çok canımdan

Ben böyle değildim

*****

Yağdı durmuyor karlar

Eriyor yazım, kışım

Sen benim uğurlu yorganımdın

En masum bakışım

*****

Rüyamda buluttum

Sensizliği unuttum

Yağmur oldum ağladım seni

Dizlerimde uyuttum

Uyandım gecenin bir vakti

Ne havadan ne sudan

Yağmur oldum ağladım seni

Bir nehrin yatağından

*****

Nerede başladı bu hikaye de

Ben böyle delirdim

Nasıl oldu da sevdim çok canımdan

Ben böyle değildim

*****

Aktı dereler derelere bak

Geçiyor günüm gecem

Sen benim sigaram, suyum, çayım

En karmaşık bilmecem

*****

Rüyamda buluttum

Sensizliği unuttum

Yağmur oldum ağladım seni

Dizlerimde uyuttum

Uyandım gecenin bir vakti

Ne havadan ne sudan

Yağmur oldum ağladım seni

Bir nehrin yatağından

*****

Yalnız uyursan rüyalara sor beni

Gel gör nerelerdeyim

Korkusuz göğün altında bir deli

Ölmedim avareyim

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

13 Ağustos tarihinde çıkan Rüyamda Buluttum şarkısı kısa sürede 1 milyon izlendi ve 48 bin beğeni aldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz ve Müzik: Can Bonomo

Düzenleme: Can Saban

Davul: Alpar Lü

Koro: Dilan Demirel, Nihan Şahenk, Korhan Tarhan

Kayıt mix master: Ali Rıza Şahenk

Yönetmen: Can Saban