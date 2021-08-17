Can Bonomo - Rüyamda Buluttum şarkı sözleri! Can Bonomo - Rüyamda Buluttum (ft. Demet Evgar) sözleri nelerdir?
Can Bonomo ve Demet Evgar'ın birlikte söyledikleri Rüyamda Buluttum şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 48 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri merak edilmiştir. Peki, Rüyamda Buluttum sözleri nedir? Rüyamda Buluttum şarkı sözleri! Can Bonomo - Rüyamda Buluttum şarkı sözleri haberimizde...
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CAN BONOMO ft. DEMET EVGAR - RÜYAMDA BULUTTUM SÖZLERİ
Nerede başladı bu hikaye de
Ben böyle delirdim
Nasıl oldu da sevdim çok canımdan
Ben böyle değildim
*****
Yağdı durmuyor karlar
Eriyor yazım, kışım
Sen benim uğurlu yorganımdın
En masum bakışım
*****
Rüyamda buluttum
Sensizliği unuttum
Yağmur oldum ağladım seni
Dizlerimde uyuttum
Uyandım gecenin bir vakti
Ne havadan ne sudan
Yağmur oldum ağladım seni
Bir nehrin yatağından
*****
Nerede başladı bu hikaye de
Ben böyle delirdim
Nasıl oldu da sevdim çok canımdan
Ben böyle değildim
*****
Aktı dereler derelere bak
Geçiyor günüm gecem
Sen benim sigaram, suyum, çayım
En karmaşık bilmecem
*****
Rüyamda buluttum
Sensizliği unuttum
Yağmur oldum ağladım seni
Dizlerimde uyuttum
Uyandım gecenin bir vakti
Ne havadan ne sudan
Yağmur oldum ağladım seni
Bir nehrin yatağından
*****
Yalnız uyursan rüyalara sor beni
Gel gör nerelerdeyim
Korkusuz göğün altında bir deli
Ölmedim avareyim
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
13 Ağustos tarihinde çıkan Rüyamda Buluttum şarkısı kısa sürede 1 milyon izlendi ve 48 bin beğeni aldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz ve Müzik: Can Bonomo
Düzenleme: Can Saban
Davul: Alpar Lü
Koro: Dilan Demirel, Nihan Şahenk, Korhan Tarhan
Kayıt mix master: Ali Rıza Şahenk
Yönetmen: Can Saban