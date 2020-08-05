Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması birinci yıldönümünde protesto edildi
Tren istasyonunda toplanan protestocular Eylemcilerin slogan atması Hindistan Başbakanı Modi'nin posterlerine vurulması ve yırtılması Protestocuların trene binerek Sukkur'a gidişi Protestodan detaylar Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması, birinci yıl dönümünde Pakistan'da...
05.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:32
Tren istasyonunda toplanan protestocular
Eylemcilerin slogan atması
Hindistan Başbakanı Modi'nin posterlerine vurulması ve yırtılması
Protestocuların trene binerek Sukkur'a gidişi
Protestodan detaylar Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması, birinci yıl dönümünde Pakistan'da protesto edildi. Karaçi'de tren istasyonunda toplanan vatandaşlar, Hindistan'ın aldığı kararı lanetledi.
Kaynak: AA