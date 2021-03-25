ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARA
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ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARA

25.03.2021 08:02 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:07
ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul'da devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortay açıktı. Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Ağaçların da beyaza bürünmesiyle doğa manzarası kameralara yansıdı. İnsanlar kadar hayvanlar da yağan karın tadını çıkardı.

ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARA
ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARA
ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARA
ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARA
ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARA
ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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