ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul'da devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortay açıktı. Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Ağaçların da beyaza bürünmesiyle doğa manzarası kameralara yansıdı. İnsanlar kadar hayvanlar da yağan karın tadını çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN