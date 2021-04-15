Çamlıca Mahallesi'ne ilave içme suyu hattı

ESKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile nüfus artışına bağlı yeni hat ihtiyacı olan Çamlıca Mahallesi'nde ilave su hattı çalışması gerçekleştirilerek yeni abonelerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları karşılanıyor.