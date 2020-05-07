Camilerde ilk etapta Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
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Camilerde ilk etapta Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran

Camilerde ilk etapta Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
07.05.2020 08:31 | Son Güncelleme: 07.05.2020 08:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları ele alındı. Bu kapsamda camilerde ilk etapta Cuma namazları topluca kılınacak. Dış mekanda kılınması planlanan cemaatle namaz, 12 Haziran'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları ele alındı. Normalleşmenin ikinci aşamasında kafe ve restoranlar belirli kısıtlamalarla açılacak, Temmuz ayında tiyatrolara gidilebilecek. Cuma namazlarının ise 12 Haziran'da başlaması hedefleniyor.

CUMA NAMAZLARI CEMAATLE 12 HAZİRAN'DA KILINACAK

Hürriyet'in haberine göre; 4 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ikinci aşamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek. Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

KÜTÜPHANELER HAZİRANDA AÇILACAK

Umrenin ise eylülde yapılması planlamalar arasında yer alıyor. Kütüphanelerin de haziranda açılması planlanıyor. Spor müsabakalarının da seyircisiz olarak başlaması planlanıyor. Pandemi hastanelerinin sayıları azaltılacak.

Camilerde ilk etapta Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran

Güncel Manşet

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