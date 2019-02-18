"Camide Siyaset Yaptı" Denen AK Partili Aday, Eleştirilere Yanıt Verdi: Rutin Toplantı

AK Parti tarafından Yalova'nın Kadıköy beldesinin belediye başkanlığına aday gösterilen Mehmet Şahin'e, camide propoganda iddiasıyla çok sayıda kişi tepki gösterdi. Şahin, "Organizasyonu ben düzenlemedim. Ayda bir rutin toplantı var, bizde davet edildik, gittik" dedi.

Yalova'nın Kadıköy beldesinin AK Partili adayı Mehmet Şahin'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar tepki çekti.

CAMİDE YEMEK YEDİ

Dün Yalova'nın yerel haber sitesi Revizyon gazetesinde yer alan habere göre, cami de yemek yerken fotoğraflar paylaşan Şahin, paylaşımına "Özden mahallesi Yeşil Camii cemaati ile kahvaltı programımızı gerçekleştirerek, değerli büyüklerimiz ve kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Beldemiz hakkında istişarelerde bulunarak vatandaşlarımızın takip ve isteklerini dinledik" notunu düştü.

TEPKİ GELDİ

Şahin'in bu paylaşıma tepki gösteren çok sayıda takipçisi, Şahin'i camide siyaset yaptığı iddiasıyla eleştirdi.

İhsan Yılmaz adlı bir vatandaş, "Cami ibadet, ahlak ve eğitim yeridir. Cami siyaset yeri ve parti binası değildir. Bir cami, bir partinin propaganda mekanına ve öbür cami bir başka partinin reklam aracına dönüşürse o camilerden birlik yerine ayrışma çıkar" dedi. Ali Sönmez adlı vatandaş ise, mahallenin bir ferdi olarak bu olayı kınadığını belirtti.

"BEN DÜZENLEMEDİM"

Daha sonra paylaşımını silen Şahin, bugün Sözcü'ye kısa bir açıklama yaptı.

Şahin, organizasyonla ilgili olarak "Ben düzenlemedim. Ayda bir rutin toplantı var, bizde davet edildik, gittik" dedi.