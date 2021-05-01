Camdaki Kız dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat'ın başına bir şey geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Camdaki Kız dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat'ın başına bir şey geliyor

Camdaki Kız dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat'ın başına bir şey geliyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Nalan'ın terk ettiği Sedat, babası tarafından evlatlıktan reddedildi. Bu durumu kaldıramayan Sedat, evden ayrıldı. Gece yarısı Selen'e gelen telefonla tüm aile yıkılırken Nalan da öğrendikleri karşısına şok oluyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Devrim Yakut ve Tamer Levent'in yer aldığı Camdaki Kız, 5. bölümüyle 6 Mayıs Perşembe akşamı Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

RAFET, SEDAT'I EVLATLIKTAN REDDEDİYOR

Nişanlısı Sedat'ın Cana ile yasak aşk yaşadığından emin olan Nalan, nişanı attı. Yeni bölüm fragmanında ise, Nalan'ın annesi ne olursa olsun bu evliliğin gerçekleşmek zorunda olduğunu söylüyor. Rafet yaşananlara öfkelenerek Sedat'ı hem mirasından hem de evlatlıktan reddettiğini söylüyor. Babasına "Neden beni sevmiyorsun?" diyerek isyan eden Sedat, evden çıkarak lüks arabalarının olduğu garaja gidiyor.

Camdaki Kız dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat'ın başına bir şey geliyor

SEDAT KAZA MI GEÇİRDİ?

Sedat'ın son model arabasına binip gitmesinin ardından gece yarısı Selen'e bir telefon geliyor. "Evet, ben ablasıyım" diyerek telefondaki kişiye cevap veren Selen, gece yarısı herkesi uyandırıyor. Aynı anda Nalan'ın da telefonu çalışıyor ve kötü bir geliyor. Sedat'a ne olduğu ise yeni bölüm fragmanında ortaya çıkacak.

Camdaki Kız dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat'ın başına bir şey geliyor
Camdaki Kız dizisine damga vuran ayrılık! Gerçekleri fark eden Nalan, Sedat'ı terk etti
Camdaki Kız dizisine damga vuran ayrılık! Gerçekleri fark eden Nalan, Sedat'ı terk etti
Survivor İsmail'den annesinin 'Yılan' dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil
Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Hakan Altun Hande Erçel Meral Kaplan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Camdaki Kız dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat'ın başına bir şey geliyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 07:52:12. #1.16#

title