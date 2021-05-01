Camdaki Kız dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat'ın başına bir şey geliyor

Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Nalan'ın terk ettiği Sedat, babası tarafından evlatlıktan reddedildi. Bu durumu kaldıramayan Sedat, evden ayrıldı. Gece yarısı Selen'e gelen telefonla tüm aile yıkılırken Nalan da öğrendikleri karşısına şok oluyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Devrim Yakut ve Tamer Levent'in yer aldığı Camdaki Kız, 5. bölümüyle 6 Mayıs Perşembe akşamı Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

RAFET, SEDAT'I EVLATLIKTAN REDDEDİYOR

Nişanlısı Sedat'ın Cana ile yasak aşk yaşadığından emin olan Nalan, nişanı attı. Yeni bölüm fragmanında ise, Nalan'ın annesi ne olursa olsun bu evliliğin gerçekleşmek zorunda olduğunu söylüyor. Rafet yaşananlara öfkelenerek Sedat'ı hem mirasından hem de evlatlıktan reddettiğini söylüyor. Babasına "Neden beni sevmiyorsun?" diyerek isyan eden Sedat, evden çıkarak lüks arabalarının olduğu garaja gidiyor.

SEDAT KAZA MI GEÇİRDİ?

Sedat'ın son model arabasına binip gitmesinin ardından gece yarısı Selen'e bir telefon geliyor. "Evet, ben ablasıyım" diyerek telefondaki kişiye cevap veren Selen, gece yarısı herkesi uyandırıyor. Aynı anda Nalan'ın da telefonu çalışıyor ve kötü bir geliyor. Sedat'a ne olduğu ise yeni bölüm fragmanında ortaya çıkacak.