Camdaki Kız'daki Hayri'yi kim oynuyor? Camdaki Kız Hayri gerçek adı nedir?

Camdaki Kız'daki Hayri'yi kim oynuyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri bilindiği üzere yapımın son bölümüne ait final sahnesinde ekranlara gelmiş yapım sezona bu bölümle ara vermişti. Peki, Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız Hayri'yi kim oynayacak? Camdaki Kız Hayri kimdir, kim oynuyor? İşte detaylar haberimizde…

CAMDAKİ KIZ HAYRİ'Yİ KİM OYNUYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Camdaki Kız Hayri'yi Cihangir Ceyhan oynamakta. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermiştir. Alev Alev dizisinde oynamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DİZİ VE FİLMLER

2020 Alev Alev (TV Dizisi) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2019 – Çukur (Azer) (TV Dizisi)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio) (TV Dizisi)

2015 – Yusuf (Serdar) (Sinema Filmi)

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