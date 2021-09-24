Camdaki Kız'daki Hayri'yi kim oynuyor? Camdaki Kız Hayri gerçek adı nedir?
İzleyenlerin büyük bir merakla beklediği Hayri karakterini kim canlandıracak büyük merak konusu oldu. Gülseren Buğdayıcıoğlu'nun kitabına göre; bu karakterin Nalan'ın şoförü olduğu yazsa da dizide bunun nasıl uyarlanacağı bilinmemekte. Öte yandan diziseverler "Camdaki Kız Hayri kimdir, kim oynuyor?" sorularına yanıt aramakta. Peki, Camdaki Kız'daki Hayri'yi kim oynuyor? Camdaki Kız Hayri gerçek adı nedir?
Camdaki Kız'daki Hayri'yi kim oynuyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri bilindiği üzere yapımın son bölümüne ait final sahnesinde ekranlara gelmiş yapım sezona bu bölümle ara vermişti. Peki, Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız Hayri'yi kim oynayacak? Camdaki Kız Hayri kimdir, kim oynuyor? İşte detaylar haberimizde…
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Camdaki Kız Hayri'yi Cihangir Ceyhan oynamakta. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.
Cihangir Ceyhan, 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki buçuk yıl kamera önü oyunculuk dersi aldı. Sonrasında Adana'ya geri döndü.İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli sinema filminde hayat verdiği Serdar karakteri ile yaşamıştır. Ardından internet üzerinden yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.
Cihangir Ceyhan, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermiştir. Alev Alev dizisinde oynamıştır. Cihangir Ceyhan, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
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2019 – Çukur (Azer) (TV Dizisi)
2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio) (TV Dizisi)
2015 – Yusuf (Serdar) (Sinema Filmi)