Camdaki Kız'Billur' Merve Polat kimdir? Camdaki Kız Billur gerçek adı nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Diziseverlerin merakla beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Camdaki Kız Billur kimdir, Camdaki Kız Billur karakterini kim canlandırıyor, Merve Polat kimdir, merak edildi.

CAMDAKİ KIZ BİLLUR KİMDİR?

Camdaki Kız Billur karakterini Merve Polat canlandırmaktadır.

MERVE POLAT KİMDİR?

Merve Polat İstanbul'da doğup büyümüştür. Genç oyuncu 1990'da dünyaya geldi. Küçük yaştan beri oyunculuk mesleğine ilgi duyduğunu söyleyen Merve Polat, Marmara Üniversitesi'nde tarih okuduktan sonra Yüksek Lisansını ise Kadir Has Üniversitesinin Film ve Drama bölümünde gerçekleştirmiştir.

Doğum tarihi: 20 Aralık 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli :İstanbul

Merve Polatİstanbul'da doğup büyümüştür. Genç oyuncu 1990'da dünyaya geldi. Küçük yaştan beri oyunculuk mesleğine ilgi duyduğunu söyleyen Merve Polat, Marmara Üniversitesi'nde tarih okuduktan sonra Yüksek Lisansını ise Kadir Has Üniversitesinin Film ve Drama bölümünde gerçekleştirmiştir. Merve Polat Camdaki Kız Billur karakterini canlandırmaktadır.

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