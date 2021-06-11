Camdaki Kız'ın sevilen isminden 'soyunma' itirafı!

'Camdaki Kız' dizisinin oyuncuları Cihangir'de bir mekanda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Aralarında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Tuğrul Tülek, Selma Ergeç, Tamer Levent ve Enis Arıkan'ın da olduğu çok sayıda oyuncu yemeğe katıldı. Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan soyunma itirafıyla geceye damga vurdu. İşte ayrıntılar...