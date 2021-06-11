Camdaki Kız'ın sevilen isminden 'soyunma' itirafı!
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Camdaki Kız'ın sevilen isminden 'soyunma' itirafı!

Camdaki Kız'ın sevilen isminden 'soyunma' itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Camdaki Kız' dizisinin oyuncuları Cihangir'de bir mekanda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Aralarında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Tuğrul Tülek, Selma Ergeç, Tamer Levent ve Enis Arıkan'ın da olduğu çok sayıda oyuncu yemeğe katıldı. Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan soyunma itirafıyla geceye damga vurdu. İşte ayrıntılar...

Yemek çıkışı konuşan Enis Arıkan, "Bu kadar başarılı olacağımızı beklemiyordum. Dizide canlandırdığım karakter günlük hayattaki kişiliğimle çok uyuşuyor. Arkadaşlarım iyi bir dert ortağı olduğumu söylerler" ifadelerini kullandı.

"SOYUNMAYA HAZIR DEĞİLİM"

Arıkan, "Tatil için Çeşme'ye gidecek misiniz?" sorusuna, "Gittiğimde size telefon açacağım. Beni üstsüz çekmeye çalışacaksınız ama henüz soyunmaya hazır değilim. Evde oturacağım" cevabını verdikten sonra kahkaha attı.

Camdaki Kız oyuncuları mekan çıkışı objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. İşte renkli geçen geceden kareler...

Camdaki Kız'ın sevilen isminden 'soyunma' itirafı!
Camdaki Kız'ın sevilen isminden 'soyunma' itirafı!
Camdaki Kız'ın sevilen isminden 'soyunma' itirafı!
Camdaki Kız'ın sevilen isminden 'soyunma' itirafı!
Camdaki Kız'ın sevilen isminden 'soyunma' itirafı!
Camdaki Kız'ın sevilen isminden 'soyunma' itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

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