Cambridge Düşesi Kate Middleton, Danimarka'da temaslarda bulundu

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci adayı olan Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Düşes Kate Middleton, Danimarka ziyareti sırasında çeşitli temaslarda bulundu.

Erken çocuklukta ruh sağlığının korunmasına ilişkin bir proje kapsamında Kopenhag'ı tek başına ziyaret eden Middleton, Danimarka Kraliçesi II. Margrethe ve gelini Prenses Mary ile bir araya geldi.

Temasları kapsamında Lego Vakfı'nı ve bir anaokulu da ziyaret eden Kate Middleton, açık havada çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti.

Middleton, Lego Vakfı'nı ziyaretinden dolayı çocuklarının kendisini çok kıskandığını söyledi.

Dün Kopenhag'a gelen Middleton, çocuk ruh sağlığı konusunda faaliyet gösteren bir kurumu da ziyaret etmişti.