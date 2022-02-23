Cambridge Düşesi Kate Middleton, Danimarka'da temaslarda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cambridge Düşesi Kate Middleton, Danimarka'da temaslarda bulundu

AA, Emel Öz - Güncel
 - Güncelleme:
Cambridge Düşesi Kate Middleton, Danimarka'da temaslarda bulundu

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci adayı olan Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Düşes Kate Middleton, Danimarka ziyareti sırasında çeşitli temaslarda bulundu.

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci adayı olan Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Düşes Kate Middleton, Danimarka ziyareti sırasında çeşitli temaslarda bulundu.

Erken çocuklukta ruh sağlığının korunmasına ilişkin bir proje kapsamında Kopenhag'ı tek başına ziyaret eden Middleton, Danimarka Kraliçesi II. Margrethe ve gelini Prenses Mary ile bir araya geldi.

Temasları kapsamında Lego Vakfı'nı ve bir anaokulu da ziyaret eden Kate Middleton, açık havada çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti.

Middleton, Lego Vakfı'nı ziyaretinden dolayı çocuklarının kendisini çok kıskandığını söyledi.

Dün Kopenhag'a gelen Middleton, çocuk ruh sağlığı konusunda faaliyet gösteren bir kurumu da ziyaret etmişti.

AA / Emel Öz - Güncel

Kate Middleton, Danimarka, Cambridge, England, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title