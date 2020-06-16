Çamaşırların sertleşmesi nasıl önlenir?
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Çamaşırların sertleşmesi nasıl önlenir?

Açık havada kuruttuğunuz çamaşırların sertleşmesini önlemek bir dizi tedbir almalısınız. Böylece çamaşırlarınız yumuşacık olacak.

Çamaşırların sertleşmesi nasıl önlenir?
16.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:41

Çamaşır yıkarken bazı noktalara dikkat ederek onların yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Pratik yöntemleri uygulayarak çamaşırlarını kolayca hassas yapıya kavuşturabilirsiniz.

BEYAZ SİRKE ETKİSİ

Çamaşırlarınızı yıkarken deterjan bölmesine bir bardak beyaz sirke ekleyin. Doğal bir yumuşatıcı özelliği ola beyaz sirke, çamaşırlarınızı yumuşacık yapacak. Sirkenin kokusundan da endişe etmenize gerek yok. Açık havada kuruma sırasında koku kendiliğinden gidecektir.

Çamaşırların sertleşmesi nasıl önlenir?

ÖNCE KURUTMA MAKİNESİ

Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra 10 dakika boyunca kurutma makinesinde kurutun. Böylece kuruma sırasında çamaşırlarınızı daha az sertleşerek yumuşak kalacaktır.

Çamaşırların sertleşmesi nasıl önlenir?

ASARKEN DİKKAT

Basit ve etkili bir yöntemle çamaşırlarınızın daha yumuşak kalmasını sağlayabilirsiniz. Çamaşırınızı asmadan önce silkelemeniz onların havalanmasını sağlayacağı için daha yumuşak kalmalarını sağlar.

Çamaşırların sertleşmesi nasıl önlenir?

ÖLÇÜLÜ DETERJAN KULLANIMI

Çamaşırlarınızda biriken deterjan kalıntısı onların sert yapıda olmasına neden olur. Bu yüzden çamaşır yıkarken deterjan bölmesine ölçüsünden fazla deterjan koyulmamalıdır.

Çamaşırların sertleşmesi nasıl önlenir?

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