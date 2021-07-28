Cam Tavanlar yeni bölüm ne zaman? Cam Tavanlar 7. bölüm bugün var mı? Cam Tavanlar 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranları sevilen dizisi Cam Tavanlar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Cam Tavanlar dizisi izlemek isteyen izleyiciler Cam Tavanlar yeni bölüm ne zaman, Cam Tavanlar 7. bölüm bugün var mı, Cam Tavanlar son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
Diziseverlerin merakla beklediği Cam Tavanlar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Cam Tavanlar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Cam Tavanlar yeni bölüm ne zaman, Cam Tavanlar bölüm bugün mü, Cam Tavanlar yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…
CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cam Tavanlar'ın 6. Bölümünde; Kavuşma zamanı! Aşkta yeni bir perde açılıyor. Leyla nihayet Cem'e olan aşkını itiraf ediyor ve açık teklif yapıyor. İkili kanatlanıyor. Bütün ekip cümbür cemaat yemek festivalinde… İştah açıcı yemeklere, aşkın lezzeti ekleniyor. Cem ve Leyla'nın aşkı yükselirken; Şinasi, Aylin ve Süreyya hayatlarının macerasını yaşıyor. Bir de Suna var tabii… Dünyamıza bomba gibi bir giriş yapıyor. Bakalım patlattığı bombanın etkisi ne olacak?