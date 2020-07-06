'Call My Agent'ın yerli versiyonunun çekimlerine başlandı Dünyanın birçok ülkesinde izlenme rekorları kıran dizi 'Call My Agent'ın, Ay Yapım imzalı Türkiye uyarlamasının çekimlerine başlandı

Dünyada 'Call My Agent' ismiyle yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören, ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan dizi Ay Yapım imzasıyla uyarlanıyor.

KADRODA YILDIZLAR İSİMLER VAR

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyuncuların yer aldığı, yakında Star TV'de ekrana gelecek dizinin çekimleri başladı.

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleme aldığı Ali Bilgin'in yönetmenliğini üstlendiği merakla beklenen dizi çekimlerine başladığını dört menajere hayat veren oyuncuların bir araya geldiği kareyle duyurdu.





Kaynak: Snob Magazin