Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na KADEM Denetim Kurulu Asil Üyeleri arasında da yer alan Zehra Zümrüt Selçuk getirildi.

YENİ KABİNEDE İKİ BAKANLIK BİRLEŞTİRİLDİ

Yeni kabinede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olurken bakanlık koltuğuna ise Zehra Zümrüt Selçuk oturdu.

KADINI VE AİLEYİ KORUMA ÜZERİNE BİRÇOK PLATFORMDA GÖREV ALDI

Kadını ve aileyi koruma üzerine birçok platformda boy gösteren yeni Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KADEM üyesi olarak dikkatleri üzerine çekti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

KADEM Ankara Şubesi üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kadına şiddete yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

O dönem KADEM Ankara İl Temsilciliği görevini yürüten Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamada, "Ülke siyasetinde rol oynayan bir kişinin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi teşvik etmesi beklenirken ucuz politik gayeler güderek şiddeti meşrulaştıran sözler sarf etmesi asla kabul edilemez." demişti.