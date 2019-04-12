Genç Kız, Çalıntı Bisikleti Satmak İsterken Suçüstü Yakalandı

Samsun'da, çalıntı bisikleti internet üzerinden satmak isteyen Melisa A. (17), kendisiyle müşteri gibi irtibat kuran polisler tarafından yakalandı.

POLİS, MÜŞTERİ GİBİ İLETİŞİME GEÇTİ

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşayan F.İ., kısa süre önce çalınan bisikletinin internet üzerinden satışa sunulduğunu gördü. F.İ.'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bisikleti satmak isteyen melisa A. ile müşteri gibi irtibata geçti. Polis memurlarının verdiği buluşma noktasına bisiklet ile giden Melisa A., gözaltına alındı. Bisiklet ise sahibi F.İ.'ye teslim edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Melisa A., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA