Genç Kız, Çalıntı Bisikleti Satmak İsterken Suçüstü Yakalandı

Genç Kız, Çalıntı Bisikleti Satmak İsterken Suçüstü Yakalandı

Samsun'da çalıntı bisikleti internet üzerinden satışa sunan genç kız, müşteri gibi irtibat kuran polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Samsun'da, çalıntı bisikleti internet üzerinden satmak isteyen Melisa A. (17), kendisiyle müşteri gibi irtibat kuran polisler tarafından yakalandı.

POLİS, MÜŞTERİ GİBİ İLETİŞİME GEÇTİ

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşayan F.İ., kısa süre önce çalınan bisikletinin internet üzerinden satışa sunulduğunu gördü. F.İ.'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bisikleti satmak isteyen melisa A. ile müşteri gibi irtibata geçti. Polis memurlarının verdiği buluşma noktasına bisiklet ile giden Melisa A., gözaltına alındı. Bisiklet ise sahibi F.İ.'ye teslim edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Melisa A., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (39)

  • VATANDAŞ:
    BİZİMKİLER EN SON ODTÜDE KIZLI ERKEKLİ TUVALETE GİRELİM DİYE AYİN YAPIYORDU LAİK ÜLKEDE NORMALDİR BÖYLE ŞEYLER KARIŞMAYIN ÇOCUKLARA EĞLENSİNLER
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  • SAFKAN:
    MİLLETİN EVLADI HRİSTİYAN KİMLİĞİ İLE ATOMU PARÇALAR NÜKLEER BOMBA YAPAR BİZİMKİ ÇAĞDAŞ LAİK KİMLİĞİ İLE BİSİKLET ÇALAR ONUDA SATAMADAN YAKALANIR
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  • DÜRBÜNLÜ NÜN CEO:
    ÜLKE OLARAK SUÇLUYU YAKALADIK SİZLER ÇOK TEMİZ EVLİYA SINIZ GERİKALAN ÜCKAĞITCI EŞKİYA . AĞZINI HARYA ACIN DUA ETMESİNİ NEDEN UNUTTUNUZ BİRİ BİRİMİZE DUA EDELİM
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  • KAAN:
    ÇOK İYİ BİLİYORUMKİ BU KIZIN YAPTIĞINI TAKDİR EDENLER ÇOĞUNLUKTA ÇÜNKÜ TOPLUMUN DEĞER YARGILARI DEĞİŞTİ HAKLI HAKSIZ HAKSIZ HAKLI OLDU BU SON 12 YILDA DEMEKKİ DEVLET YÖNETMEK TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAK ÖYLE KOLAY BİŞEY DEĞİLMİŞ BAKINIZ TOSUNCUK ÖRNEĞİ
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