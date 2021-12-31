Çalınan bisikletini görüp Jandarmaya haber verdi

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Azmimilli Mahallesi'nde bisikleti çalışan bir şahıs, bisikletini Çerkeztaşköprü köyü küçük sanayi sitesinde görünce, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgede yaptığı çalışma ile hem hırsızı yakaladı hem de bisikleti bularak sahibine teslim etti.

Olay geçtiğimiz günlerde Azmimilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.M.G. isimli şahıs bisikletini koyduğu yerde bulamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirerek, arkadaşları ile bisikletini aramaya başladı. Kendi çabaları ile Çerkeztaşköprü köyünde bulunan Küçük Sanayi sitesi içerisinde bir şahsın bisikleti ile gezdiğini gören R.M.G. durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Jandarma ekipleri bisiklet ve üzerinde bulunan O.E.'yi tespit ederek yakaladı. Bisiklet sahibine teslim edilirken, hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunan O.E., Şehit Osman Çatana Polis merkezine teslim edildi. - DÜZCE

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