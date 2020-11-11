Çaldıran'da bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
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Çaldıran'da bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

11.11.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:13
Çaldıran'da bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 100 dönüm arazi üzerine bin 500 fidan dikilerek kent ormanı oluşturuldu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 100 dönüm arazi üzerine bin 500 fidan dikilerek kent ormanı oluşturuldu.

"Milli Ağaçlandırma Günü" çerçevesinde Çaldıran Belediyesince askeri bölge ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı semt sahası çevresinde bulunan 100 dönüm araziye bin 500 adet kara çam, mavi ladin ve badem fidanı dikimi yapıldı. Çaldıran'ın her tarafını yeşillendirmeyi planladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Ülke genelinde 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında başlatılan seferberlik kapsamında ilçemizde de fidan dikimi gerçekleştirildi. Hedefimiz, ilçemizin her tarafını yeşillendirerek Çaldıran'ı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmektir. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilçemizde askeri bölge ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı semt sahası çevresinde bulunan 100 dönüm araziye bin 500 adet kara çam, mavi ladin ve badem fidanı dikimi gerçekleştik. İlçemizin iklim koşullarına uygun olan fidanların büyümesiyle inşallah ilçemizin görselliğine güzellikler katacaktır" dedi.

Fidan dikim törenine Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Ozan Ateş, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Yigit Yüksel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Çağlar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. - VAN

Çaldıran'da bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
Çaldıran'da bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 15:14:41. #1.14#
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