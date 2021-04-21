Çakmaklı Mahallesi'de Bahar Bakımı

Çevre mahallelerdeki çalışmaları periyodik hale getiren Aliağa Belediyesi, Çakmaklı Mahallesi'nde bahar temizliği ve bakımı yapıyor.

Çalışmalar kapsamında mahalle genelinde eksikler gideriliyor.

Mahallede vatandaşlardan ve muhtarlık tarafından gelen talepleri göz önünde bulunduran Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü mahalle genelinde çevre düzenlemesi yapıyor. Çakmaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda görüntü kirliliği oluşturan molozlar temizleniyor. Mahalle içindeki sokaklarda onarımlar yapılırken yağmur kanalı geçişleri ile tıkanan kanallar açılıyor. Çim biçme, Camii ve okul bakımı ile muhtelif alanlarda tesviye çalışması gerçekleştiriliyor.

ÇAKMAKLI MAHALLE MUHTARI AHMET KAHRAMAN: "ÇALIŞMALAR HUSUSUNDA SÜREKLİ İSTİŞARE İÇİNDEYİZ"

Aliağa Belediyesi'nin mahalle genelinde bahar temizliği ve bakımı başlattığını belirten Çakmaklı Mahalle Muhtarı Ahmet Kahraman, "Otlar biçiliyor, su kanalları ve mazgallar temizleniyor, mahalle içindeki yolların tamiratları, camii temizliği ve okulun bakımı yapılıyor, haftada bir umuma açık tuvaletler temizleniyor. Önümüzdeki günlerde Aliağa Belediyesi tarafından sahilimizde düzenleme çalışması yapılacak. Bu bizim için çok büyük bir heyecandır. Başkanımız Serkan Acar ile çalışmalar hususunda sürekli istişare içindeyiz. Aliağa Belediyesi tüm isteklerimizi yerine getirerek eksiklerimizi gideriyor. Çalışmalarından dolayı Başkanımız Serkan Acar ve Ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler