Çakmak, güven tazeleyen esnaf oda başkanlarını ziyaret etti - Haberler
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Çakmak, güven tazeleyen esnaf oda başkanlarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çakmak, güven tazeleyen esnaf oda başkanlarını ziyaret etti

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, olağan genel kurulları tamamlanarak seçilen oda başkanlarını ziyaret etti.

SİVEREK, ŞANLIURFA (İHA) - Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, olağan genel kurulları tamamlanarak seçilen oda başkanlarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, bir süre önce genel kurulları tamamlanan Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kereste ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

Güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen Mehmet Hanifi Ay ve Mecit Yakar'ı ziyaret eden Başkan Çakmak, güven tazeleyen başkanları tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Çakmak, hazırlanan projeler hakkında istişarede bulundu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren oda başkanları Ay ve Yakar, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Çakmak, güven tazeleyen esnaf oda başkanlarını ziyaret etti

Çakmak, güven tazeleyen esnaf oda başkanlarını ziyaret etti

Çakmak, güven tazeleyen esnaf oda başkanlarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Esnaf ve Sanatkarlar, Ayşe Çakmak, Siverek, Yerel, Haber

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