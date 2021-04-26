Çağrı Ergün Hype kimdir? Hype Twitch hesabı!
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Çağrı Ergün Hype kimdir? Hype Twitch hesabı!

Çağrı Ergün Hype kimdir? Hype Twitch hesabı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Çağrı Ergün Hype kimdir? sorusu Twitch izleyicileri tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yayınlarında oldukça eğlendiren, arkadaşlarıyla keyifli sohbetleri olan Çağrı Ergün, Twitch yayınlarında Hype adını kullanmaktadır. Peki, Hype ne demek? Çağrı Ergün kimdir? Hype kaç yaşında?

Twitch yayınıncıları dendiği zaman akla gelen isimlerden biri olan Çağrı Ergün (hype) Twitch aleminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Çağrı Ergün ( hype) kimdir? Çağrı Ergün'ün burcu nedir? gelin hep beraber haberimizde bir göz atalım.

ÇAĞRI ERGÜN HYPE KİMDİR?

Çağrı Ergün (hype) 26 Eylül 1990 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Sinoplu olan Çağrı Ergün terazi burcudur. Hype yayınlarında daha çok sohbet ederek yayın yapmayı tercih etmiştir. Bunun yanı sıra bir oyun oynayacaksa bu oyun tercihi NBA'dir. Mutlaka kendi ekibinden de katılımcıların olduğu yayınlar yapmakta ve pek çok kişiyi eğlendirmektedir. Birçok kişi tarafından biliniyor olmayabilir ancak hype ilk yayınını 27 Haziran 2017'de açmıştır. Hype'nin boyu ise 1.95 cm'dir.

Çağrı, Narcos ve Breaking Bad dizisini çok sevmektedir. Aynı zamanda Beşiktaş taraftarıdır. hype kullanıcı adını kullanan Çağrı Ergün'ün Twitch hesabına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çağrı Ergün'ün eğitim aldığı üniversiteler

  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi

HYPE NE DEMEK?

Çağrı Ergün bu lakabının sosyal medyadaki anlamı olarak 'bir şeye yükselmek' heyecanlana beklenen bir şeyin yaklaşması nedeniyle ilginin artması anlamına gelmektedir.

Twitch'de ise kullanıcılar aynı zamanda keyif aldıkları yayınlardan söz ederken bu kelimeyi kullanırlar.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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