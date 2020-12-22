Çağlayancerit Belediyesinden yol yapım çalışması

??????? Çağlayancerit Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstiklal ve Fatih mahallelerinde yol açma, yol kumlama ve kilit parke çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, ilçede kesintisiz ulaşım için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Çalışmalar kapsamında eskiyen yolları da yenilediklerini aktaran Sarıaltun, şunları kaydetti:

"Sokaklarımızın ve yollarımızın güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu konuda ilçemizin ihtiyaçlarını tespit ettik. Yaptığımız planlamalar doğrultusunda ilçe merkezimizin yanında yaylalarımızın yollarında yol yapım ve asfaltlama çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Mevsimsel ve kullanım koşullarına bağlı olarak eskiyen ve tahrip olan yolları da bakımdan geçirerek yeni görünümüne kavuşturuyoruz. Hedefimiz sağlıklı ve konforlu ulaşım. İlçemizin yaşam kalitesini daha da arttırmak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Menekşe